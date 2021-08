Tre pregiudicati catanesi di 28, 34 e 70 anni sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali senza autorizzazioni . I primi due erano a bordo di un autocarro quando sono stati individuati dai carabinieri in viale Libertà. I militari li hanno seguiti fino al territorio al confine tra Catania e Misterbianco , dove la coppia si è fermata e per smaltire il cassone del camion in una discarica a cielo aperto. Così sono stati bloccati e identificati. I carabinieri hanno potuto accertare come l'autocarro trasportasse anche rifiuti speciali , tra cui elettrodomestici e pc. L’autocarro e l’intero carico sono stati posti sotto sequestro .

Mentre il 70enne è stato fermato in via Della Concordia a bordo di un'Ape Piaggio con del materiale ferroso e altri tipi di rifiuti all'interno del cassone materiale ferroso. Anche in questa circostanza si è provveduto a porre sotto sequestro sia il mezzo che il carico. I rifiuti sequestrati, in entrambi i casi, sono stati affidati ad una ditta specializzata che ne curerà il corretto smaltimento.