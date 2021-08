Nell'ambito dei controlli volti a contrastare la diffusione del Covid-19 , sono state perquisite diverse attività e più di sessanta persone a Caltagirone . Nella città del Calatino, in particolare, è emerso che in una pasticceria di via Roma non si rispettavano le normative riguardanti il Green pass . Per questo motivo è stata elevata un multa di 400 euro al titolare, con chiusura dell'attività per cinque giorni. In più è stata riscontrata la violazione in materia di validità degli attestati Haccp e l'assenza di un idoneo numero di armadietti negli spogliatoi.

Nell'ambito dei controlli volti a contrastare la diffusione del Covid-19, sono state perquisite diverse attività e più di sessanta persone a Caltagirone. Nella città del Calatino, in particolare, è emerso che in una pasticceria di via Roma non si rispettavano le normative riguardanti il Green pass. Per questo motivo è stata elevata un multa di 400 euro al titolare, con chiusura dell'attività per cinque giorni. In più è stata riscontrata la violazione in materia di validità degli attestati Haccp e l'assenza di un idoneo numero di armadietti negli spogliatoi.

Le operazioni dei militari hanno interessato anche un bar di via ex Matrice. L'area esterna, originariamente destinata alla somministrazione di bevande, era occupata da banconi mobili. Inoltre sono state rilevate anche violazioni relative alla raccolta dei rifiuti. Infine, in un bar di via Vittorio Emanuele, sempre a Caltagirone, sono state rilevate violazioni in materia di raccolta rifiuti e irregolarità strutturali nei servizi igienici. Nell’ambito del medesimo servizio sono stati controllati: 31 mezzi e 62 persone.