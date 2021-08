I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un incensurato catanese di 21 anni, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari hanno sorpreso il giovane che in sella a una nuovissima E-Bike City raggiungeva vicino via Padova alcuni clienti, di cui due minorenni di 15 e 17 anni, per consegnare loro in cambio di denaro delle dosi di marijuana. Dopo avere fermato gli acquirenti, con ancora in tasca la droga appena acquistata, i militari hanno bloccato e perquisito il pusher, trovandogli addosso 11 dosi di marijuana e 65 euro in contanti.

In casa del 21enne, durante la perquisizione domiciliare, i militari sono riusciti a rinvenire e sequestrare circa 850 grammi di marijuana, 16.800 euro in contanti e del materiale comunemente utilizzato per confezionare le dosi di stupefacente da vendere. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato portato nel carcere di piazza Lanza.