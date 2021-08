Nella notte appena trascorsa gli agenti di polizia del reparto Volanti hanno arrestato un uomo di 35 anni con l'accusa di furto aggravato . A catturare l'attenzione delle forze dell'ordine l'allarme di una Fiat Panda parcheggiata nei pressi di piazza Michelangelo , a Catania . Gli agenti, mentre si avvicinavano al mezzo, hanno notato il 35enne nascosto dietro il pilastro di un portico. Subito dopo l'uomo ha tentato la fuga a bordo di uno scooter, salvo poi essere bloccato dai poliziotti. Gli stessi che hanno recuperato un'autoradio poco prima asportata dalla macchina. Il 35enne è finito agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Nella notte appena trascorsa gli agenti di polizia del reparto Volanti hanno arrestato un uomo di 35 anni con l'accusa di furto aggravato. A catturare l'attenzione delle forze dell'ordine l'allarme di una Fiat Panda parcheggiata nei pressi di piazza Michelangelo, a Catania. Gli agenti, mentre si avvicinavano al mezzo, hanno notato il 35enne nascosto dietro il pilastro di un portico. Subito dopo l'uomo ha tentato la fuga a bordo di uno scooter, salvo poi essere bloccato dai poliziotti. Gli stessi che hanno recuperato un'autoradio poco prima asportata dalla macchina. Il 35enne è finito agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Durante altri controlli gli agenti hanno sanzionato diverse persone per il mancato utilizzo della mascherina di protezione individuale. Tra questi due camerieri a lavoro all'interno di un lido balneare, il cui nome però non è stato fornito. Il bar all'interno è stato chiuso dopo essere stata rilevata la presenza di alimenti privi di tracciabilità, gli stessi sono stati sequestrati. Al viale Mario Rapisardi è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti per lo scasso un 24enne. Altra denuncia, per ricettazione, nei confronti di una persona fermata mentre percorreva la strada statale 114. All'interno del veicolo sono stati trovati dei faretti e alcuni pannelli solari. Tutto il materiale è stato sequestrato.