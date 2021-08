È di un motociclista ferito, le cui condizioni non sarebbero comunque gravi , il bilancio di un incidente stradale in via Vittorio Emanuele a Paternò, in pieno cento storico all’altezza di Via Arena.

L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno e la dinamica è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale paternese, intervenuta con una pattuglia sia per effettuare i rilievi del caso sia per regolare il traffico che inevitabilmente ha subito dei rallentamenti. A scontrarsi una Skoda Fabia con a bordo due donne di Paternò e una moto di grossa cilindrata guidata da un 28enne sempre residente nella città paternese.

Ad avere la peggio il centauro che è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’uomo è stato soccorso da un ambulanza del 118 e condotto al pronto soccorso del locale nosocomio. Il 28enne si trova al Santissimo Salvatore. Illesa ma in evidente shock le due donne che si trovavano dentro la Skoda .