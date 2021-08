« È uno dei luoghi di interesse che dovrai cercare di non perderti ». Una delle principali guide cartacee della città di Catania presenta con queste parole piazza Roma . Per i turisti che in questi giorni riempiono il capoluogo etneo la visita non è nemmeno complicata grazie alla posizione strategica dell'area, a due passi da uno degli ingressi della villa Vincenzo Bellini. Da piazza Duomo , invece, bastano circa 15 minuti a piedi per raggiungerla. L'attenzione dei visitatori però non viene catturata soltanto dall'imponente statua equestre di re Umberto I di Savoia , posizionata proprio al centro dello slargo, ma anche dalla generale situazione di degrado in cui versa la storica piazza.

Il problema principale è quello che attanaglia i vialetti. Quasi tutti profondamente danneggiati con diversi punti in cui la pavimentazione è del tutto saltata. Al posto di mattonelle e ciottoli, ormai da diverso tempo, ci sono delle vere e proprie voragini larghe diversi metri. Anche una semplice passeggiata diventa difficoltosa, con il rischio di cadute dietro l'angolo, in particolare per chi raggiunge la zona con passeggini o carrozzelle al seguito. La parte peggiore è quelle a ridosso dell'istituto De Felice-Giuffrida, storico palazzo risalente agli anni '20. All'angolo, quasi nascosti dagli alberi, una fila di cassonetti dei rifiuti e una rastrelliera per le bici ormai inutilizzabile.

Diverse bottiglie, cartacce e cicche di sigarette deturpano invece il prato. La situazione non è migliore per la statua, inaugurata nel 1911. Tutta la parte posteriore del piedistallo in cui è poggia appare sporcata da scritte realizzate con bombolette spray. Alla fine del 2020, la zona è stata interessata da un progetto di recupero grazie alla piantumazione di una serie di alberi. In quell'occasione, l'amministrazione guidata dal sindaco Salvo Pogliese annunciò la volontà di riqualificare l'intera piazza.