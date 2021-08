I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza un 42enne, poiché ritenuto responsabile di tentata estorsione aggravata. L’uomo, originario del Senegal e giunto a bordo di un ciclomotore nei pressi di un bar di via Garibaldi, ha preso di mira il titolare dell’esercizio pubblico. Non curandosi assolutamente della presenza di diversi clienti seduti ai tavolini del bar, ha estratto dalla tasca un coltello e ha iniziato a brandirlo all’indirizzo dell'uomo urlando: Io ti scanno, mi devi dare i soldi, mi devo comprare il crack, mettiti in ginocchio e chiedimi perdono, mi devi dare 500 euro, non hai nessun filmato, non puoi fare niente contro di me».