Sette persone sono state immortalate dalle telecamere, a Caltagirone, mentre abbandonavano rifiuti di vario tipo. Cinque in viale Regina Elena, all'altezza del civico 15, e due in via Cappuccini, all'altezza del 51.

Nei loro confronti sono scattate sanzioni di 600 euro da parte della polizia municipale. Un'attività che si aggiunge ad altre azioni già svolte nell'ambito dell'abbandono dei rifiuti a Caltagirone da parte delle autorità locali. «Prosegue senza sosta - afferma l'assessore alle Ecologia Francesco Caristia - l'attività di vigilanza per prevenire e, quando necessario come in questi casi, reprimere le condotte che denotano scarso rispetto per l'ambiente e per il decoro della città».