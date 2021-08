Gli agenti di Librino, dopo alcuni controlli nella zona, hanno sanzionato due clienti, il titolare e la moglie perché erano senza dispositivi di protezione da Covid-19. Sono state elevate sanzioni amministrative da 400 euro ciascuna: due agli avventori, una al coniuge del titolare e una al titolare. Un'altra sanzione è stata contestata al titolare per aver consentito a persone prive di mascherina di accedere nel locale. Disposta anche la chiusura provvisoria di cinque giorni. Controlli pure in un chiosco bar, dove sono stati sanzionati un cliente, perché sprovvisto di Green pass, e il titolare che gli ha consentito di entrare.

Ulteriori controlli da parte dei carabinieri hanno fatto scattare le denunce in stato di liberta per O.C. di 60 anni e A.S. di anni 36 per il reato di evasione, dopo che il giorno di Ferragosto si sono allontanati dal luogo dove scontavano gli arresti domiciliari. In sinergia con la questura è stato eseguito un controllo nell'abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, al fine di accertare la regolarità dell'abitazione in cui abita ed è detenuto. L'alloggio era collegato abusivamente alla corrente elettrica e la casa, di proprietà del Comune di Catania, era occupata abusivamente. Per questo G.P. di anni 25, e la moglie, sono stati indagati in stato di libertà per occupazione abusiva di immobile e per il furto aggravato di energia.