Un tamponamento a catena si è registrato oggi poco prima delle ore 13 lungo la Tangenziale ovest di Catania in direzione Siracusa. L’incidente, che ha visto il coinvolgimento di cinque autovetture e che non avrebbe provocato dei feriti, è avvenuto all’altezza del chilometro 12. A causa del sinistro si sono registrate lunghe code.

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità; Anas che ha lavorato celermente per il ripristino della normale circolazione ,avvenuto poco prima delle 15.30. Rimanendo sempre in tema di incidente, si trova in prognosi riservata, ricoverato al Cannizzaro di Catania, il motociclista di circa 30 anni rimasto gravemente ferito nell'impatto avvenuto ieri sera poco dopo le 19 sulla strada provinciale 92, in contrada Piano Bottaro, sul territorio di Belpasso. Si è trattato di un incidente frontale tra la moto che guidava il ferito e un’autovettura. A seguito dell’impatto il motociclista è finito in un dirupo. È stato portato al Cannizzaro con l’elisoccorso.