Un incendio di probabile matrice dolosa ha distrutto nelle scorse ore un furgone parcheggiato In piazza Vittorio Veneto a Paternò. Ad allertare i soccorsi gli stessi residenti della zona preoccupati che le fiamme potessero estendersi agli altri automezzi in sosta. Sul posto gli uomini del 115 provenienti dal comando provinciale etneo il cui intervento, alquanto tempestivo, ha evitato il peggio.

Presenti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia locale. I militari dell’Arma hanno avviato le opportune indagini. Il furgone, con targa della Romania, potrebbe essere utilizzato per il trasporto dei braccianti nelle campagne del comprensorio etneo. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Al vaglio degli inquirenti le immagini immortalate dalle telecamere dei vari sistemi di video sorveglianza che si trovano in piazza Vittorio Veneto.