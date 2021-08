Un grave incidente è avvenuto oggi a Paternò , quando intorno alle undici, in via Fiume , all'incrocio con via Monfalcone, due macchine si sono scontrate. L'impatto ha provocato il ferimento di quattro persone , che adesso si trovano ricoverate in diversi ospedali del capoluogo etneo.

Per cause ancora in corso di accertamento - sul caso sono in corso le indagini da parte degli agenti della polizia municipale di Paternò - una Fiat Panda con a bordo due donne e una Smart al cui interno si trovavano due giovani hanno sbattuto: la Smart ha fatto un testacoda, andando a finire sulla porta di una casa che si trova all'angolo della due strade in cui è avvenuto l'incidente.

Sul posto sono giunte almeno quattro ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti negli ospedali di Catania. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Tuttavia preoccupa lo stato di salute della passeggera della Fiat Punto. Per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente i vigili urbani attendono di parlare con gli occupanti delle due autovetture. Traffico veicolare cittadino a rilento per qualche ora.