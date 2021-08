Lascia il figlio di 14 anni affetto da tetraparesi spastica sotto il sole per un notevole lasso di tempo, tanto da procurargli la morte. È questa l'accusa mossa dalla Procura contro una 45enne di Grammichele, che poi avrebbe cercato di nascondere l'accaduto tenendo il corpo in casa con i climatizzatori sempre accesi. Secondo gli investigatori, infatti, il luogo della morte non corrisponderebbe a quello in cui è stato trovato il 14enne dai carabinieri . Il decesso, inoltre, sarebbe avvenuto 36 ore prima. La condizione del minore, incapace di provvedere a se stesso per le condizione di gravi ritardi di mente e corpo , aggrava la posizione della donna.

Lascia il figlio di 14 anni affetto da tetraparesi spastica sotto il sole per un notevole lasso di tempo, tanto da procurargli la morte. È questa l'accusa mossa dalla Procura contro una 45enne di Grammichele, che poi avrebbe cercato di nascondere l'accaduto tenendo il corpo in casa con i climatizzatori sempre accesi. Secondo gli investigatori, infatti, il luogo della morte non corrisponderebbe a quello in cui è stato trovato il 14enne dai carabinieri. Il decesso, inoltre, sarebbe avvenuto 36 ore prima. La condizione del minore, incapace di provvedere a se stesso per le condizione di gravi ritardi di mente e corpo, aggrava la posizione della donna.

La 45enne aveva la custodia esclusiva del figlio dopo essere rimasta vedova. Già in passato aveva un precedente per abbandono di minori a suo carico, in concorso col marito, sempre a danno del figlio. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore Giuseppe Verzera, hanno fatto emergere un gravissimo quadro indiziario nei confronti dell'indagata. A partire da quelle che la Procura definisce «le versioni dei fatti contrastanti fornite dalla donna, a partire dalla chiamata al 112 e rese poi nel corso del sopralluogo degli investigatori», dagli «svariati tentativi della stessa di fuggire, ben conscia dei rischi a cui era esposta». La donna è stata già trasferita nel carcere di Catania.