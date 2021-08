Vaccini in camper. Questa l'ultima idea da parte della struttura commissariale per l'emergenza Covid di Catania. Oggi e domani il camper fa tappa nel parcheggio lato est del Centro commerciale I portali. I medici eseguono l'anamnesi all'ingresso, in un ambiente climatizzato. Dopo aver fatto il vaccino a bordo del camper, si dovrà aspettare per 15 minuti all'interno.