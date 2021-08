I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno ispezionato diversi locali riscontrando la presenza in un bar di piazza Umberto di ben 13 lavoratori in nero; all’interno dei banchi frigo dello stesso esercizio erano inoltri conservati 13 chili di carne mista priva di tracciabilità. Le forze dell'ordine non hanno comunicato il nome dell'attività commerciale.