Arrestato un catanese di 42 anni , ritenuto responsabile di estorsione e furto aggravato. Un uomo ha chiesto aiuto ai carabinieri d enunciando il fratello che, dopo l'uscita dal carcere nel luglio 2020, continuava a minacciarlo di morte, in alcune occasioni servendosi anche di un coltello per ottenere denaro.

Arrestato un catanese di 42 anni, ritenuto responsabile di estorsione e furto aggravato. Un uomo ha chiesto aiuto ai carabinieri denunciando il fratello che, dopo l'uscita dal carcere nel luglio 2020, continuava a minacciarlo di morte, in alcune occasioni servendosi anche di un coltello per ottenere denaro.

L'arrestato si era spinto oltre rubandogli dei quadri in casa e cercando di piazzarne uno a un commerciante, peraltro amico del denunciante che, infatti, è stato avvertito immediatamente del fatto che il fratello fosse entrato nel negozio per proporgli la vendita del dipinto. Dopo questi fatti, non sono bastate le rimostranze del fratello, impossibilitato a dargli continuamente del denaro: il 42enne lo ha minacciato nel tentativo di farsi consegnare altri 50 euro, dandogli appuntamento a Villa Pacini.

Acquisita la denuncia, i carabinieri hanno fotocopiato la banconota e appostandosi a Villa Pacini hanno bloccato il 42enne e lo hanno ammanettato. I militari, dopo aver posto in sicurezza il soggetto, sono riusciti a recuperare e restituire all’avente diritto i quattro quadri rubati, che il 42aveva esposto per la vendita proprio di fronte a Villa Pacini. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.