Un 41enne di Grammichele è stato arrestato e il fratello di 43 anni denunciato , poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. In una campagna del Calatino, i militari si sono imbattuti in una azienda zootecnica in contrada Fontana che bolle.