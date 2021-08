«Sono felice e piena di speranza, in attesa del passo successivo. Auguro a tante donne di avere la mia stessa fortuna». Il passo successivo per la trentenne siciliana che, esattamente un anno fa, è stata sottoposta al trapianto dell'utero all'ospedale Policlinico di Catania, in collaborazione con l'azienda ospedaliera Cannizzaro, sarà provare ad avere dei figli con la fecondazione assistita.