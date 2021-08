Un aereo proveniente dall'Afghanistan con militari statunitensi e cittadini afghani richiedenti visto asilo speciale agli Usa e afghani vulnerabili è previsto nel primo pomeriggio , con atterraggio nell'aeroporto militare di Sigonella . Intanto molte comunità, anche religiose, si stanno facendo avanti per ospitare i cittadini del Paese, al momento in crisi dopo la presa di potere da parte dei talebani. A dirsi disponibile, nei giorni scorsi, è stata la diocesi di Mazara del Vallo , che ha messo a disposizione dei locali per ospitare sei persone . L'atterraggio di questo pomeriggio a Sigonella è stato comunicato dagli uffici della base militare.

Un aereo proveniente dall'Afghanistan con militari statunitensi e cittadini afghani richiedenti visto asilo speciale agli Usa e afghani vulnerabili è previsto nel primo pomeriggio, con atterraggio nell'aeroporto militare di Sigonella. Intanto molte comunità, anche religiose, si stanno facendo avanti per ospitare i cittadini del Paese, al momento in crisi dopo la presa di potere da parte dei talebani. A dirsi disponibile, nei giorni scorsi, è stata la diocesi di Mazara del Vallo, che ha messo a disposizione dei locali per ospitare sei persone. L'atterraggio di questo pomeriggio a Sigonella è stato comunicato dagli uffici della base militare.

«La stazione aeronavale della Marina Usa di Sigonella - si legge nella nota da Sigonella - è stata incaricata di supportare l'evacuazione sicura di cittadini statunitensi, di richiedenti visto speciale per immigrati e di afghani vulnerabili. Ci aspettiamo di accogliere i primi sfollati già questo pomeriggio e stiamo lavorando in piena cooperazione e consultazione con l'Aeronautica militare italiana. Questa operazione richiederà uno sforzo da parte di tutti e il mantenimento di un alto livello di impegno per il prossimo futuro».