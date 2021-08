Notte di sangue al lungomare di Acitrezza. Una ragazza di 26 anni, Vanessa Zappalà, è stata uccisa con diversi colpi di pistola, sparati mentre la giovane passeggiava insieme ad alcuni amici sul lungomare, nei pressi del porticciolo del borgo marinaro. A impugnare l'arma, secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli inquirenti, è stato l'ex fidanzato, un uomo originario di San Giovanni La Punta. Lo stesso a cui i carabinieri stanno dando la caccia.

Secondo quanto appreso da MeridioNews è stata ferita anche una ragazza che faceva parte delle comitiva della vittima. La donna sarebbe stata colpita di striscio alla schiena. Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 ma per Zappalà non c'è stato niente da fare.

Per la ragazza, originaria di Trecastagni, sarebbe stato fatale un proiettile che l'ha colpita alla testa. Secondo quanto trapelato in queste ore la 26enne in passato aveva denunciato per stalking l'ex fidanzato.