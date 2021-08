Momenti concitati la notte scorsa tra via Grimaldi e via Plebiscito, dove un'auto ad alta velocità è stata intercettata dal personale delle Volanti. A bordo c'erano quattro persone. Al momento del controllo, gli agenti hanno notato la presenza di una busta con all'interno involucri che avvolgevano della droga . A quel punto un uomo ha dichiarato di esserne il proprietario e per questo è stato invitato a salire sull'auto della polizia.

Tutto sembrava filare liscio, finché l'uomo non ha opposto resistenza e, durante la colluttazione, un altro degli occupanti dell'auto ha ripreso la busta con la droga, che si trovava già nella volante, ed è scappato via. Il primo uomo è stato arrestato, e poi scarcerato, mentre proseguono le indagini per identificare la persona che è fuggita.