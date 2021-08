Si è suicidato impiccandosi in un casolare in contrada Trigona nelle campagne di Trecastagni il 38enne Tony Sciuto che era ricercato da ieri notte per il femminicidio della ex compagna Vanessa Zappalà. La 26enne uccisa a colpi di pistola sul lungomare di Acitrezza mentre si trovava insieme a delle amiche, una delle quali è stata ferita da un colpo d'arma da fuoco.