Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, domani e dopodomani sarà possibile ricevere il vaccino all'interno del centro commerciale Porte di Catania. L'oppurtunità sarà rivolta a tutti: titolari, dipendenti e clienti.

«Sarà allestita un'area anamnesi e un’area per l’attesa post vaccino - si legge in una nota del commissario per l'emergenza Covid a Catania - La direzione commerciale del centro ha deciso di dare a ogni vaccinato un coupon omaggio per partecipare al concorso per vincere gift card da 10, 20 o 50 euro, utilizzabili nei negozi del centro commerciale». Sarà possibile inoltre ricevere informazioni e assistenza per ottenere la certificazione verde (green pass).