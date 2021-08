Sterpaglie e macchia mediterranea , oltre che i rifiuti che in più zone della periferia della cittadina costeggiano le strade, sono andate a fuoco intorno alle 17 in via Giovanni Paolo II a Belpasso . L'incendio, che ha interessato ambedue i lati della carreggiata , è partito a poche decine di metri dalla rotatoria che congiunge la via De Nicola.

Sterpaglie e macchia mediterranea, oltre che i rifiuti che in più zone della periferia della cittadina costeggiano le strade, sono andate a fuoco intorno alle 17 in via Giovanni Paolo II a Belpasso. L'incendio, che ha interessato ambedue i lati della carreggiata, è partito a poche decine di metri dalla rotatoria che congiunge la via De Nicola.

Sul posto per le operazioni di spegnimento sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile. Il traffico è stato bloccato a operazioni in corso, dopo che un'auto della polizia municipale ha raggiunto la rotatoria. Il rogo non ha minacciato abitazioni.