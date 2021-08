Sarebbe stato il mancato rispetto del segnale di stop la causa di un incidente che si è verificato stamattina a Belpasso . Due auto, una Citroen C3 Aircross di colore grigio e una Suzuki Celerio di colore bianco , si sono scontrate all'incrocio tra le vie Aldo Moro e Antonio Gramsci. Secondo una prima ricostruzione la Suzuki stava percorrendo la via Moro in direzione sud e non si sarebbe fermata allo stop presente. L'altra auto, la Citroen, stava invece percorrendo la via Gramsci verso la centrale via Vittorio Emanuele III.

Sarebbe stato il mancato rispetto del segnale di stop la causa di un incidente che si è verificato stamattina a Belpasso. Due auto, una Citroen C3 Aircross di colore grigio e una Suzuki Celerio di colore bianco, si sono scontrate all'incrocio tra le vie Aldo Moro e Antonio Gramsci. Secondo una prima ricostruzione la Suzuki stava percorrendo la via Moro in direzione sud e non si sarebbe fermata allo stop presente. L'altra auto, la Citroen, stava invece percorrendo la via Gramsci verso la centrale via Vittorio Emanuele III.

Lo scontro è stato violento. La Suzuki si è ribaltata su un fianco, mentre la Citroen ha finito la sua corsa contro il muretto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 ed i vigili urbani. Tutti gli occupanti dei mezzi, una donna e una madre con un bimbo, sono rimasti feriti. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale SS. Salvatore di Paternò per le cure necessarie.

«Abbiamo sentito un forte botto e siamo subito usciti fuori – dichiara il titolare di un bar della zona – Non è il primo incidente a cui assistiamo. Purtroppo episodi del genere si verificano spesso, quasi ogni settimana. Fortunatamente i coinvolti non hanno mai riportato gravi conseguenze. Spero che dopo quest'ultimo episodio chi di dovere intervenga per eseguire i giusti interventi di manutenzione per la segnaletica stradale dal momento che in alcuni punti è poco visibile»