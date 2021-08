Era il 29 agosto 1991. Sono passati trent'anni dall’uccisione per mano mafiosa dell’imprenditore Libero Grassi , un'esecuzione che ha smascherato il molteplice silenzio e isolamento nel quale si trovava. «Da allora sono stati fatti importanti passi avanti nella lotta al pizzo , che è la prima forma di controllo del territorio esercitato dai clan mafiosi, e all’usura », commenta Nicola Grassi , il presidente dell'associazione antiestorsione di Catania ( Asaec ) intitolata proprio a Libero Grassi, che è stata una delle prime a nascere in Sicilia e la prima in provincia di Catania, proprio trent'anni fa. «Sono tante le associazioni antiracket nate per volontà di imprenditori che hanno combattuto i loro aguzzini e che desideravano prestare il loro aiuto a chi a sua volta denunciava», dice il presidente di Asaec che «ancora oggi mantiene questo spirito: sensibilizzare e sostenere le vittime secondo i canoni della volontarietà e della gratuità».

Innumerevoli, poi, sono state le leggi nazionali create a favore dei denuncianti (la l. 108/96 contro l’usura e la l.44/99 contro il racket, la l.512/99 e la l. 3/12 di riordino e così via), seguite poi da quelle regionali (per la Sicilia la l.r. 20/99) e dagli svariati regolamenti comunali che prevedono esenzioni tributarie per i commercianti che denunciano. «Strumenti diversi - spiega Grassi - talvolta poco conosciuti, ma con un unico obiettivo: sostenere le vittime e incentivare alla denuncia. Armi potenti che hanno permesso alle vittime di trovare ristoro e ottenere un valido sostegno processuale».

Purtroppo, però, il fenomeno è ancora lontano dall’essere sconfitto, complice una cultura della rassegnazione, del quieto vivere, dell'omertà, nonché di una certa sfiducia verso la giustizia e lo Stato. «E così lo stesso fenomeno si presenta sotto molteplici forme che, per una lotta davvero efficace, è innanzitutto necessario saper cogliere. E allora - si chiede il presidente di Asaec - da dove ripartire? Sebbene questi strumenti legislativi rappresentino un caposaldo nel complesso contrasto al racket e all’usura, necessitano di modifiche volte ad aggiornare la disciplina, così da adattarla ai molteplici cambiamenti che il fenomeno va assumendo. Sarebbe, inoltre, auspicabile - continua - una maggiore sinergia fra tutti gli attori del contrasto a racket e usura: forze dell’ordine, magistratura, prefetture, amministrazioni comunali e associazioni antiracket, di settore e sindacali, magari attraverso la promozione di momenti di incontro e la condivisione di azioni comuni».

Una visione di sistema che potrebbe essere utile non solo a contrastare ma anche a prevenire il fenomeno. «Indispensabile, se non addirittura preliminare alla strategia di contrasto da adottare - sottolinea Grassi - è poi indagare sul perché si continui a cadere vittima di aguzzini senza scrupoli o addirittura diventarne complici. Scarsa conoscenza degli strumenti di contrasto? Sfiducia verso una pronta e decisa reazione degli organi giudiziari? Inefficacia della funzione sociale dell’antimafia che certamente andrebbe rivista ripartendo dal basso? Probabilmente - conclude il presidente di Asaec - una sommatoria di fattori hanno contribuito a una minore attenzione verso un fenomeno tanto persistente quanto devastante nel nostro tessuto economico. Di certo, è necessario non solo fare di più, ma farlo meglio».