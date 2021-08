Un pastore di 69 anni di Paternò è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di incendio doloso di rifiuti. L'uomo, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato in flagranza di reato. I militari, dopo avere individuato l'incendio, in un punto tra la provinciale 138 e la via Giovanni Verga, hanno visto l'uomo che si allontanava a bordo di un'automobile.