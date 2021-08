Un locale all'interno del porto di Catania è stato chiuso per cinque giorni dalla questura di Catania, dopo che la notte scorsa gli agenti hanno appurato il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Al momento del loro arrivo, i poliziotti hanno trovato circa duecento clienti non seduti ai tavoli e quindi in una situazione critica per il rispetto del distanziamento interpersonale.