Un vasto incendio si è propagato intorno alle 12.30 in via Timparosa, nel territorio di Aci Castello. La strada collega con la frazione di Ficarazzi. Le fiamme, che si sono propagate in aree incolte e coperte da macchia mediterranea, sono arrivate vicino a tre immobili abitati. Al momento sul posto ci sono i vigili del fuoco di Acireale con un'autobotte, mentre dall'alto sono all'opera gli elicotteri antincendio.