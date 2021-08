Il sindaco di Giarre Angelo D'Anna ufficializza la sua candidatura alla carica di primo cittadino: Il 10 e l'11 ottobre 2021 infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale e, soprattutto, per decidere chi dovrà guidare l'amministrazione per i prossimi cinque anni.

Il sindaco di Giarre Angelo D'Anna ufficializza la sua candidatura alla carica di primo cittadino: Il 10 e l'11 ottobre 2021 infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale e, soprattutto, per decidere chi dovrà guidare l'amministrazione per i prossimi cinque anni.

A renderlo noto è lo stesso D'Anna con una nota: «Da quando ho avuto l'onore di diventare il primo cittadino ho speso ogni ora del mio tempo per ricostruire i frammenti di una eredità cittadina lacera e priva di risorse. Eppure, nonostante le evidenze mi portassero a pensare che la nostra città non si sarebbe rialzata facilmente, ho creduto fortemente che il mio costante impegno avrebbe fatto la differenza. Per questo - aggiunge - credo sia necessario dare continuità all'azione amministrativa condotta durante questo primo mandato, con rinnovata spinta etica e senso di responsabilità».