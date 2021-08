Controlli straordinari dei carabinieri nella zona di via Plebiscito . Sotto la lente sono finiti i locali che si occupano della somministrazione della carne di cavallo, diversi gli esercenti multati. Nel primo caso, in via Lago di Nicito , un locale è stato multato per 400 euro a causa della mancata indicazione degli allergeni degli alimenti.

Controlli straordinari dei carabinieri nella zona di via Plebiscito. Sotto la lente sono finiti i locali che si occupano della somministrazione della carne di cavallo, diversi gli esercenti multati. Nel primo caso, in via Lago di Nicito, un locale è stato multato per 400 euro a causa della mancata indicazione degli allergeni degli alimenti.

In via Plebiscito, è stata sospesa l'attività di laboratorio di un locale per carenze igienico strutturali. In questo caso la multa ha sfiorato complessivamente i tremila euro, perché sono state ravvisate anche altre criticità: dalla mancata indicazione degli allergeni all'occupazione di suolo pubblico, fino alla cottura irregolare della carne su area pubblica. Per questo al ristoratore sono stati sequestrati anche due bracieri.

Sempre sulla stessa via, altri cinque tradizionali arrusti e mangia sono stati sanzionati. Tra le contestazioni - oltre alla diffusa occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione - anche l'uso di locali igienicamente non idonei come deposito di ortaggi. In un caso sono stati sequestrati dieci chili di carne di cavallo per mancanza di tracciabilità. Duemila euro di multa a un locale in cui non venivano applicate le norme Haccp.