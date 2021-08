Una bara bianca con sopra un mazzo enorme di girasoli. I fiori preferiti di Vanessa, che ne aveva uno - oramai quasi appassito - anche sul balcone davanti alla finestra della sua stanza. «Noi tutti avremmo desiderato essere altrove e non qui». È così che il sacerdote della chiesa di sant’Alfio a Trecastagni ha iniziato la celebrazione del funerale della ragazza di 26 anni, uccisa sul lungomare di Acitrezza a colpi di pistola dal suo ex compagno Tony Sciuto. Che l’indomani è stato trovato cadavere, dopo essersi impiccato alla cisterna della campagna di un familiare in contrada Trigona.