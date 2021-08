Incidente stradale la notte scorso poco prima dell'1.30 sulla A18 Catania-Messina in direzione del capoluogo peloritano, subito dopo l’uscita del casello di Fiumefreddo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che sarebbe autonomo.

Incidente stradale la notte scorso poco prima dell'1.30 sulla A18 Catania-Messina in direzione del capoluogo peloritano, subito dopo l’uscita del casello di Fiumefreddo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente che sarebbe autonomo.

L’incidente ha riguardato una Opel Agila con a bordo 5 ragazzi. Per cause di accertamento il conducente del mezzo ha perso il suo controllo con l’autovettura che si è ribaltata. Immediati sono scattati i soccorsi, sul posto Polstrada di Giardini Naxos, personale Anas e diverse ambulanze, oltre che i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto.

Gli occupanti dell’auto sono usciti da soli dal mezzo ribaltato. Ferita solo una ragazza, che è stata soccorso e trasportata in uno dei presidi ospedalieri della zona. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illesi ma spaventati gli altri occupanti dell’Agila. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato. Da quanto si apprende il traffico veicolare non avrebbe subito grossi rallentamenti.