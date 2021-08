Da lunedì 30 agosto ritorna operativa, in via Nuova 2, la guardia medica di Nicolosi . Il presidio sanitario nicolosita è stato oggetto di un organico intervento di ristrutturazione , per un importo complessivo di poco superiore ai 160mila euro , finanziato dall’assessorato regionale alla Salute nell’ambito del piano di adeguamento delle guardie mediche .

«Grazie alla programmazione assessoriale e ai finanziamenti dedicati - afferma Maurizio Lanza, il direttore generale dell’Asp di Catania - restituiamo alla comunità una struttura sicura e funzionale. Voglio ringraziare il governo regionale che ha garantito ampie condizioni di operatività, l’amministrazione comunale e i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato attendendo questo traguardo». In vista della riattivazione del servizio, Lanza ha effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo nella struttura con il sindaco Angelo Pulvirenti. Presenti anche la responsabile del Pta di Gravina di Catania Caterina Bonaccorsi e gli ingegneri Danilo Catania e Marco Tosto, dell’Uoc Tecnico.

«È un giorno che la comunità attendeva da tempo - ha aggiunto il sindaco Pulvirenti - Ringrazio l’assessorato regionale alla Salute e l’Asp di Catania per l’attenzione espressa che dota il territorio di una struttura sicura, confortevole e funzionale. Ho condiviso con il dottor Lanza anche la necessità di rinforzare l’offerta sanitaria del Poliambulatorio con nuovi servizi per rispondere alle attese di salute dei cittadini». «Il pieno recupero strutturale e funzionale dei Presidi di continuità assistenziale - spiega Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania - rientra fra gli obiettivi della programmazione regionale che stiamo portando avanti nella nostra provincia. Le difficoltà dovute alla pandemia - aggiunge - non hanno fermato questa attività che punta a alzare gli standard di qualità e di sicurezza dei nostri servizi, e a migliorare la capacità di risposta sanitaria sul territorio».

I lavori hanno interessato l’intero plesso (sia la guardia medica, sia il Poliambulatorio) con il rifacimento degli impianti elettrico e di condizionamento, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla riorganizzazione degli spazi della guardia medica e alla realizzazione di cinque nuovi ambulatori per il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio. Si è provveduto pure alla ristrutturazione dei prospetti e alla sistemazione del tetto, alla realizzazione di nuovi servizi igienici e alla ristrutturazione di quelli esistenti, alla tinteggiatura di tutti i locali e all’installazione di nuovi infissi e porte interne. Il presidio è stato, inoltre, dotato di nuovi arredi per migliorare livelli di comfort e standard di sicurezza per utenti e operatori, in particolare per la guardia medica.

Sarà, invece, operativa entro settembre, nella sede di viale dei Giardini 19, la guardia medica di Zafferana Etnea. Anche questo intervento di ristrutturazione, per un importo di poco superiore a 90mila euro, è stato finanziato dall’assessorato regionale alla Salute con il piano di adeguamento delle guardie mediche.