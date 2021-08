Più di 1300 fuochi d'artificio per festeggiare una proposta di matrimonio . Intorno alle 23.30 di ieri sera, gli agenti delle volanti, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio lungo via Garibaldi , hanno notato le colorate esplosioni nel cielo in direzione del Fortino .

Dopo avere verificato che non era stata rilasciata nessuna licenza di pubblica sicurezza, i poliziotti si sono diretti verso piazza Palestro, con sirene e lampeggianti accesi per farsi largo tra il traffico e varie persone intente a festeggiare.

Raggiunto il luogo dell'evento, gli agenti hanno trovato e denunciato in stato di libertà - anche per avere causato il blocco della circolazione stradale - un 38enne catanese autore dei festeggiamenti. Un malcostume che a Catania si ripete quasi ogni sera. In questo caso, l'uomo stesso si è giustificato dicendo che stava festeggiando una proposta di matrimonio.