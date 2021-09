Tre mesi per la progettazione esecutiva , per poi iniziare i lavori entro febbraio dell'anno prossimo. Questo il cronoprogramma per l'avvio del cantiere della tratta Stesicoro-Aeroporto della metropolitana di Catania. Il contratto tra la Fce e il consorzio stabile Medil è stat firmato ieri. «La metropolitana di Catania muove un importante passo in avanti procedurale», ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. L'appalto prevede la realizzazione di 8,8 chilometri di binari sotterranei e la costruzione di otto nuove stazioni .

Tre mesi per la progettazione esecutiva, per poi iniziare i lavori entro febbraio dell'anno prossimo. Questo il cronoprogramma per l'avvio del cantiere della tratta Stesicoro-Aeroporto della metropolitana di Catania. Il contratto tra la Fce e il consorzio stabile Medil è stat firmato ieri. «La metropolitana di Catania muove un importante passo in avanti procedurale», ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. L'appalto prevede la realizzazione di 8,8 chilometri di binari sotterranei e la costruzione di otto nuove stazioni.

«Superati i contenziosi siamo dunque pronti per portare, entro il 2025, la metro fino allo scalo aereo di Fontanarossa, traguardo atteso da decenni per la mobilità dell’intera Sicilia orientale - ha continuato Falcone -. Ammontano a oltre 350 milioni di euro i fondi che il governo Musumeci ha ottenuto dall’Europa e destinato all’opera, lavorando in sinergia con Fce e l’amministrazione comunale di Catania».

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Catania Salvo Pogliese. «Il contratto concretizza un coerente lavoro inter istituzionale in cui ognuno ha fatto la propria parte. Ricordo ancora con grande emozione quando, proprio il 2 aprile di due anni fa, l'allora commissaria europea per la Politica regionale Corina Crețu, a Bruxelles, ci consegnò la decisione della Commissione Europea di cofinanziare con 358 milioni di euro il grande progetto di completamento della tratta metropolitana della Ferrovia Circumetnea, che fu inserita fra i grandi investimenti infrastrutturali da realizzare in dieci Stati, tra cui l'Italia, che ottennero il disco verde dall'Unione Europea». Queste le fermate della metro che saranno realizzate: San Domenico, Vittorio Emanuele, Palestro, San Leone, Verrazzano, Librino, Santa Maria Goretti, Fontanarossa.