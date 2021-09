Ancora un altro caso di positivi al Covid-19 che decidono di lasciare casa e andare in giro come nulla fosse. Dopo il caso di Brucoli , a Gravina di Catania un residente è stato denunciato dalla polizia municipale per avere violato la quarantena . Nello stesso centro un'altra persona è stata denunciata dopo essere stata trovata per le vie del paese nonostante fosse sottoposta a isolamento fiduciario. In questo caso, il residente non era positivo.

«In questo particolare momento, con i contagi in aumento e gli sforzi messi in campo per aumentare sensibilmente la percentuale dei vaccinati nel nostro Comune - dichiara il sindaco Massimiliano Giammusso - è necessario che tutti i cittadini rispettino le disposizioni che arrivano in primo luogo dalle autorità sanitarie. La violazione dell'isolamento, oltre a configurare un illecito perseguibile penalmente, denota una mancanza di senso civico e di responsabilità che non possiamo permetterci. Colgo l'occasione per ricordare a tutti i cittadini che l'andamento dei contagi dipende soprattutto dai comportamenti individuali e dal rispetto delle norme di sicurezza come l'utilizzo della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani».