Ha tentato di strangolarla, dopo essere stato rifiutato dalla compagna. Con quest'accusa è stato arrestato un 54enne a Misterbianco. L'uomo, con precedenti per reati inerenti alla violenza di genere, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'ultima aggressione è avvenuta la notte scorsa, quando la compagna ha rifiutato un rapporto sessuale.

Non sarebbe stata la prima violenza subita dalla donna. La 34enne è riuscita a divincolarsi e uscire in strada per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dopo avere messo in sicurezza la vittima, hanno arrestato l'uomo. Nel corso della perquisizione domiciliaria è stata trovata e sequestrata una pistola. L'arma, stando a quanto raccontata dalla donna, sarebbe stata usata dal 54enne per minacciarla.