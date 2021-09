«Stop alle incertezze, la manifestazione clou del Catania Pride 2021 si farà e sarà in forma statica. Sabato quattro settembre, dalle 17 alle 21, il lungomare di Ognina pedonalizzato si tingerà dei colori dell'arcobaleno, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia, con punto di réunion in piazza Nettuno. Il circuito individuato dall'organizzazione si estende in oltre due chilometri e mezzo di strada , così da evitare eventuali assembramenti dovuti a una presenza cospicua di partecipanti». Si scrive così la parola fine sulla questione che ha tenuto banco negli ultimi due giorni riguardo alle limitazioni imposte alla manifestazione della comunità Lgbtqi catanese.

«Via libera a musica, striscioni, megafoni e bandiere arcobaleno: tutti elementi caratterizzanti del Catania Pride - si legge in una nota dell'ArgiGay etneo - non certo per una mera questione folkloristica: la gioia e il rumore (slogan di questa edizione), rappresentativi della manifestazione stessa, sono caratteristiche proprie di diritti urlati in faccia a quanti vorrebbero sopprimere esistenze diverse dalla propria».

«Il Pride non è una cerimonia e nemmeno uno spettacolo o un evento privato nel quale può essere contingentato l’ingresso - prosegue l'associazione - bensì si tratta di una manifestazione politica di rivendicazione di diritti e libertà. Consentirne lo svolgimento nello spazio più ampio della città, con la possibilità di distanziamento, con le dovute misure di sicurezza e con i dispositivi di protezione è stata una scelta di buon senso dell'intera comunità istituzionale. Pertanto, il Comitato organizzativo del Catania Pride 2021 ringrazia l’amministrazione comunale, la questura e tutti coloro che hanno mostrato interesse per l'istanza. Si chiede a tutti i partecipanti di indossare la mascherina ed evitare assembramenti. Appuntamento a sabato 4, per manifestare gioiosi, come meglio si sa fare, nel pieno rispetto della salute pubblica».