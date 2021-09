La sessione estiva di calciomercato si è chiusa ufficialmente da poco più di ventiquattro ore, ma Calcio Catania e Sigi sono ancora al lavoro su più fronti per cercare di reperire risorse utili alla sopravvivenza del club.

Nelle ultime ore, proprio all’interno della SpA che detiene la proprietà della società rossazzurra è arrivato un rimodulamento dei ruoli in seno al Cda. L’avvocato Giovanni Ferraù lascia infatti la carica di presidente per incompatibilità con la sua attività professionale e al suo posto subentra Gaetano Nicolosi, maggiore azionista di Sigi. Al suo fianco, in qualità di consiglieri, lo stesso Giovanni Ferraù, Riccardo Salice, Giovanni Palma e Luigi Aliquò.

Smentiti invece i rumors trapelati nel pomeriggio sull’ingresso di Angelo Maugeri nel Cda. Intanto per il Calcio Catania arrivano buone notizie dal tribunale, che ha rigettato il ricorso d'urgenza presentato da Givova in merito all’interruzione del rapporto contrattuale deciso nelle scorse settimane dalla società rossazzurra, che in questa stagione ha scelto Nike come nuovo sponsor tecnico, in virtù della collaborazione con Linea Oro Sport, rivenditore ufficiale dell’azienda americana. Per Givova è così arrivata anche la beffa, con la condanna al pagamento delle spese processuali.

Si attendono inoltre ancora sviluppi sul fronte del calciomercato, perché la dirigenza del club è sempre in cerca di un difensore, che naturalmente potrà pescare solo tra gli svincolati. In tanti hanno paventato l’ipotesi di un ritorno al Catania di Dario Bergamelli, che ieri ha risolto consensualmente il suo contratto con la Ternana. Il difensore di Alzano Lombardo non è però mai stato cercato dalla dirigenza etnea ed è ormai in procinto di vestire la maglia del Novara, nel campionato di Serie D.