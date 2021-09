Vista l’impennata dei contagi Covid di queste ultime ore nel territorio di San Gregorio e in quello dei paesi limitrofi, il sindaco e l'amministrazione hanno ritenuto opportuno rinviare il Corteo della Rosa, in programma per il 4 e il 5 settembre, a data da destinarsi. La decisione è stata presa anche in considerazione della grande affluenza prevista di turisti e visitatori.