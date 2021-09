Aveva trasformato una grotta lavica in un piccolo laboratorio per la preparazione delle dosi di marijuana. Protagonista un 47enne pregiudicato catanese, arrestato dai carabinieri nei pressi di un terreno di viale Tirreno . L'uomo è stato fermato mentre, come di consueto, si recava nel luogo in cui custodiva la droga per poi trasferirla nel proprio appartamento per la successiva vendita ai clienti .

Aveva trasformato una grotta lavica in un piccolo laboratorio per la preparazione delle dosi di marijuana. Protagonista un 47enne pregiudicato catanese, arrestato dai carabinieri nei pressi di un terreno di viale Tirreno. L'uomo è stato fermato mentre, come di consueto, si recava nel luogo in cui custodiva la droga per poi trasferirla nel proprio appartamento per la successiva vendita ai clienti.

A intervenire sono stati i militari della squadra Lupi, recuperando oltre cento dosi di marijuana. Sequestrati anche tre bilancini di precisione e altro materiale usato per il confezionamento delle dosi. Dai controlli è emerso che l'uomo percepisce il reddito di cittadinanza ed è per questo che è scattata la segnalazione all'Inps per la sospensione del sussidio. In attesa di essere processato con rito direttissimo, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.