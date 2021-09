Un uomo di 39 anni ed uno di 42, sono stati arrestati tra Catania e Mascalucia in due distinte operazioni disposte dalla procura distrettuale perché hanno violato i divieti di avvicinamento e di comunicazione con la ex disposti in seguito a comportamenti persecutori. Il 39enne è stato bloccato dopo la denuncia della ex convivente 27enne: l'aveva raggiunta in sella al proprio scooter dopo che aveva appena parcheggiato l'auto nei pressi di viale delle Medaglie d'oro, le aveva impedito di scendere dall'auto, minacciandola di morte e insultandola e si era poi allontanato quando si era accorto che la vittima era al telefono con i carabinieri.