I Carabinieri della Stazione di piazza Dante, in piazza Federico di Svevia, nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale per prevenire il fenomeno dei posteggiatori abusivi, hanno sorpreso un pregiudicato catanese di 37 anni mentre, con l’ausilio di un 16enne.

I militari, oltre a porre sotto sequestro il denaro guadagnato, 48 euro in monete, hanno accertato come il minorenne fosse il fratello del 14enne che lo scorso 24 agosto era stato sorpreso nello stesso luogo a svolgere da solo lo stesso mestiere.

Il minore è stato affidato al nonno paterno, per l'indisponibilità della madre a recarsi in caserma per motivi di salute, mentre si è proceduto a denunciare il 37enne e nuovamente la mamma 33enne del ragazzo per l’esercizio dell’attività illecita di parcheggiatore con l’impiego di minorenni.