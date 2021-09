Leon Sipos è già l’eroe dei tifosi del Calcio Catania e dello Stadio Angelo Massimino, grazie alla prova impeccabile offerta stasera nel 2-0 inflitto dai rossazzurri alla Fidelis Andria, nella seconda giornata del campionato di serie C. Una vera sorpresa, quella che probabilmente nessuno si aspettava dopo il pesante ko subìto solo sette giorni fa a Monopoli dagli etnei, regalata dal giovane attaccante croato, autore di una doppietta di grande caratura. Determinazione, piedi buoni e precisione da cecchino sono le caratteristiche dimostrate oggi dal centravanti rossazzurro, che con le due reti decisive messe a segno contro i pugliesi si candida di diritto a nuovo bomber.

Sessantasette minuti in campo, ma gliene sono bastati quarantasei per prendersi l’affetto del pubblico presente allo stadio, con i tifosi presenti sugli spalti della tribuna B che lo hanno acclamato intonando il suo nome con un coro che potrebbe diventare un tormentone a ogni sua rete. A lungo il più giovane in campo dei suoi, classe 2000 di Varaždin, Sipos ha dimostrato esperienza da vendere, tenendo in piedi non solo il reparto offensivo ma aiutando la squadra pure in fase di ripiegamento.

Riflettori accesi anche su Tommaso Ceccarelli, che ha dato il là al primo gol del gigante croato con un assist al bacio, dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei protagonisti assoluti di questa squadra. La lieta notizia arriva però anche dal ritorno dei sostenitori rossazzurri sugli spalti del“Massimino, dove tra abbonati e paganti d’occasione sono stati in 1472 ad assistere al primo successo casalingo della squadra guidata da Francesco Baldini. Proprio il tecnico rossazzurro è certamente l’artefice principale della riscossa del Catania, una settimana dopo la rovinosa caduta di Monopoli, e sarà sempre lui a dover gestire nel migliore dei modi la piacevole ubriacatura di stasera in vista della trasferta in programma domenica prossima a Pagani.