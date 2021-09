I carabinieri di piazza Verga hanno denunciato un pregiudicato catanese di 56 anni e un 29enne di origini dominicane - quest’ultimo attualmente irreperibile - ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. Gli scorsi 28 agosto e 1 settembre, in piena notte, i due avrebbero portato via due condizionatori da esterno (del valore commerciale di circa 4000 euro) da una nota pizzeria di via Redentore.