I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, coadiuvati da quelli del 12esimo reggimento Sicilia e del Nas di Catania, nell'ambito delle attività di controllo straordinario del territorio finalizzate a garantire il rispetto della normativa anti-Covid, hanno proceduto a effettuare diversi controlli a Misterbianco.

Le verifiche hanno portato alla chiusura provvisoria per cinque giorni di due attività di street food in via Taormina e in piazzale Milicia. In entrambe le paninoteche ai tavoli sono stati trovate sedute oltre le quattro persone previste dalla zona gialla. Per ognuna delle attività è stata applicata la sanzione di 400 euro ed è partita la segnalazione al prefetto.