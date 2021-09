Una sparatoria con almeno un ferito nei pressi della chiesa mentre si stava celebrando una funzione religiosa. È successo in serata all'esterno della parrocchia di Santa Maria degli Ammalati, nell'omonima frazione del comune di Acireale.

Secondo una prima ricostruzione a premere il grilletto sarebbe stato un uomo sopra i 60 anni. L'uomo, C.L., è intervenuto al culmine di una lite che ha visto protagonista il figlio e i parenti della ex compagna iniziata per futili motivi, pare per un disaccordo nei posti assegnati per assistere alla funzione religiosa, una prima comunione.

La lite è proseguita fuori. A tentare di sedare la rissa è intervenuto un carabiniere fuori servizio, di passaggio a bordo della propria automobile. Il militare è stato raggiunto da un colpo di pistola nella parte alta del petto, vicino al collo. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre l'uomo che ha premuto il grilletto è stato posto in stato di fermo dai carabinieri. Intorno alle 21.30 è arrivato anche personale della scientifica dei carabinieri per fare i rilievi. La circolazione sulla strada è stata bloccata da entrambi i lati.