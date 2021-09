Bisognerà attendere per sapere se sarà scongiurato il rischio di eventuali lesioni midollari per il carabiniere ferito ieri nella sparatoria di Santa Maria Ammalati , ad Acireale. Il militare, 43 anni, è stato operato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato ieri sera dopo essere stato stabilizzato nel nosocomio acese. «Il paziente, in trattamento farmacologico, non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono stazionarie, la prognosi resta riservata con riferimento agli eventuali esiti della lesione », si legge in una nota del Cannizzaro. Il 43enne è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, eseguito con successo, per la lesione vertebro-midollare da scoppio.

A ferirlo è stato un uomo di 69 anni, C.L., che era intervenuto all'esterno della chiesa dopo avere saputo che il figlio stava avendo un violento litigio con i parenti della ex moglie. In quei momenti all'interno della chiesa della frazione acese si stava svolgendo la funzione religiosa per la prima comunione dei bambini della parrocchia. A ricevere il sacramento erano anche il figlio della vittima e della coppia separata. Proprio tra i due ex coniugi era iniziata una lite per i posti all'interno della chiesa: stando a quanto appreso da MeridioNews, la donna avrebbe lamentato di sedere troppo indietro rispetto all'ex marito. Dalle parole si sarebbe passato ai fatti con il coinvolgimento di alcuni parenti. Fino a uno scontro avvenuto a pochi passi dalla piazzetta antistante la chiesa.

In quei momenti il 43enne è intervenuto per sedare gli animi, ma dall'arma impugnata dal 69enne, che non è ancora chiaro se sia arrivato da casa già armato dopo avere saputo della lite in cui era coinvolto il figlio, è partito un colpo che ha ferito il militare al collo. Sul posto subito dopo sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 69enne, che si trova nel carcere di piazza Lanza, e i sanitari del 118 per dare i primi soccorsi al carabiniere. I rilievi della Scientifica sono andati avanti fino a tarda sera, tra l'incredulità delle persone che giornalmente frequentano la piazzetta.