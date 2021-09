Avrebbe portato via un ciclomotore parcheggiato all'interno del porto caricandolo su un furgone. L'accusa è rivolta a un uomo individuato dalla polizia di frontiera del porto di Catania come l'autore di un furto a inizio agosto.

Avrebbe portato via un ciclomotore parcheggiato all'interno del porto caricandolo su un furgone. L'accusa è rivolta a un uomo individuato dalla polizia di frontiera del porto di Catania come l'autore di un furto a inizio agosto.

Il ciclomotore sarebbe stato preso nelle ore notturne e portato via. Gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto e risalire all'identità del responsabile. Quest'ultimo ha provato a discolparsi fornendo un alibi che però non ha convinto gli investigatori ed è per questo che nei suoi confronti è scattata la denuncia.